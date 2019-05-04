شكرا لقرائتكم الرئيس البرازيلي يلغي زيارة لأميركا بعد احتجاجات على تكريمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - برازيليا - أ ف ب، رويترز - | منذ 4 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 18:25

ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو زيارة لنيويورك، كانت مقررة منتصف الشهر الجاري، بعد احتجاجات على تكريمه من غرفة التجارة البرازيلية – الأميركية، بوصفه شخصية العام.



وقال ناطق باسم بولسونارو إن الأخير «قرّر إلغاء الزيارة»، مندداً بـ «إضفاء طابع أيديولوجي» على الحدث وبضغوط تعرّض لها منظموه. وشكا من «معارضة وهجمات متعمدة من رئيس بلدية نيويورك، وضغوط جماعات لديها مصالح»، على المنظمين والرعاة.

وبرّرت غرفة التجارة البرازيلية – الأميركية اختيارها بولسونارو شخصية العام، بـ «رغبته في تعزيز العلاقات التجارية والديبلوماسبة بين البرازيل والولايات المتحدة». لكن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو وصف الرئيس اليميني المتطرف بأنه شخص «خطر جداً».

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وكان مقرراً تنظيم عشاء لتسليم بولسونارو جائزة «شخصية العام 2019» التي تمنحها الغرفة، في الشهر الجاري في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك، قبل أن تعدل المؤسسة الثقافية الشهر الماضي عن استضافة الحدث، استجابة لضغط الرأي العام.

العشاء الذي نفدت بطاقات المشاركة فيه، على رغم ثمنها البالغ 30 ألف دولار للبطاقة، نُقل إلى فندق ماريوت ماركيز في حي تايمز سكوير. لكن متظاهرين باتوا يتجمّعون كل مساء أمام المبنى، مطالبين بإلغائه.

وأطلق السيناتور الديموقراطي عن ولاية نيويورك براد هويلمان عريضة لمطالبة الفندق برفض استقبال الحدث، جمعت 53 ألف توقيع. ووَرَدَ في نصّ العريضة: «باستقباله هذا الاحتفال، يؤمّن ماريوت لبولسونارو منبراً يكافئ سلوكه الفضائحي»، معدداً تصريحات للرئيس البرازيلي اعتُبرت عنصرية ومعادية للنساء وللمثليين.

وعدلت شركات عن رعاية الحدث، بينها «دلتا آرلاينز» الأميركية للطيران وصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ومكتب الاستشارات «باين أند كومباني».