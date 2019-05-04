شكرا لقرائتكم مقتل 18 مدنياً بهجمات عرقية في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باماكو - رويترز | منذ 4 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 19:27

أعلنت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي اليوم السبت أن 18 مدنياً على الأقل قتلوا في هجومين مرتبطين ببعضهما الأسبوع الماضي وسط البلاد، مع تزايد عدد القتلى جراء الاقتتال بين صيادين ورعاة محليين.



ولم تحدد البعثة الدولية هوية المسلحين في الهجمات التي استهدفت مدنيين من جماعة دوجون العرقية في إقليم موبتي. ويشهد الإقليم صراعاً بين صيادين من جماعة دوجون ورعاة ماشية من قبائل فولاني، أودى بحياة مئات المدنيين عام 2018، وينتشر في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة بين الصحراء الكبرى شمالاً والسافانا الأفريقية إلى الجنوب.

وقالت بعثة حفظ السلام إن عدداً من أبناء عرقية دوجون قتلوا في هجوم وقع الأسبوع الماضي، في حين قتل عدد من الجماعة العرقية ذاتها أثناء محاولتهم نقل جثث من قتلوا في هجوم اليوم السابق، كما قتل مدني من قبائل فولاني.