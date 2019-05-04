شكرا لقرائتكم واشنطن تتهم بكين بوضع مليون مسلم في «معسكرات اعتقال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز - | منذ 5 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 20:50

اتهمت الولايات المتحدة الصين بوضع أكثر من مليون شخص من مسلمي أقلية الأويغور وجماعات أخرى، في «معسكرات اعتقال».



وقال راندال شريفر، مساعد وزير الدفاع الأميركي المكلّف ملف آسيا، إن «الحزب الشيوعي (الصيني) يستخدم قوات الأمن لسجن المسلمين الصينيين جماعياً في معسكرات اعتقال».

شريفر، الذي كان يدلي بإفادة لوزارة الدفاع الأميركية، أثناء مناقشة عن الجيش الصيني، دافع عن استخدامه تعبيراً ارتبط بألمانيا النازية، باعتباره «ملائماً جداً في ضوء ما نعرفه عن حجم الاعتقال، وهو ما لا يقلّ عن مليون، ولكن يُرجّح أن يقترب من 3 ملايين مواطن، بين حوالى 10 ملايين فرد»، إضافة الى «أهداف الحكومة الصينية وتصريحاتها العلنية».

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وقال معتقلون سابقون إنهم تعرضوا لتعذيب خلال استجوابهم في تلك المراكز، وكانوا في زنازين مزدحمة ويتعرّضون لنظام يومي قاسٍ من تلقين حزبي، دفع بعضهم الى الانتحار. وتحاط منشآت بأسلاك شائكة وأبراج مراقبة، علماً أن حاكم شينغيانغ الصيني رفض مقارنتها بمعسكرات اعتقال، معتبراً أنها «مثل مدارس داخلية».

وذكر مسؤولون أميركيون أن الصين جرّمت جوانب كثيرة من الممارسات الدينية والثقافية في شينغيانغ، بينها المعاقبة على تدريس النصوص الإسلامية للتلاميذ، ومنع أولياء الأمور من إطلاق أسماء أويغورية على أبنائهم.

وتدرس الإدارة الأميركية فرض عقوبات على قياديين صينيين في شينغيانغ، لكن بكين حذّرت من أنها ستردّ «في شكل ملائم».