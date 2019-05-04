دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق الكاميرا Moment يحصل على المزيد من أدوات التحكم اليدوية

قامت شركة Moment بتحديث تطبيق الكاميرا خاصتها والذي يحمل نفس اسم الشركة على كلٍ من أندرويد و iOS، ومع هذا التحديث هناك مجموعة من الميزات الجديدة تمنح المستخدمين المزيد من خيارات التحكم والمزيد من المعلومات حول الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، وبالنظر إلى هذه الإضافات يمكننا القول بأن Moment اكتسبت المزيد من ميزات تطبيقات الكاميرا المتقدمة الأخرى مثل Halide و Filmic Pro الحصرية لنظام iOS.

حيث حصل التطبيق على كلٍ من أندرويد و iOS على إشارات بصريّة جديدة مصممة لتظهر لك المناطق المكشوفة من صورتك التي يتم كشفها بشكل صحيح مع بؤرة التركيز، كما وتُظهر خطوط زيبرا الجديدة أي جزء من أجزاء الصورة أو المكشوفة بشكل مفرط، بينما تُظهر ذروة التركيز أي مناطق الصورة حادّة.

ومن على أندرويد فقط، يحصل مستخدمي التطبيق على بعض الميزات الإضافية أهمها القدرة على تعيين نقاط تركيز وتعرّض منفصلة في صورة ما، على سبيل المثال، يمكنك كشف صورة لخلفية بينما لا تزال تركز على كائن في المقدمة، أيضًا أصبح يدعم التطبيق الآن حفظ الصور بتنسيقات ملفات RAW و JPG في وقت واحد، وهناك رسم بياني جديد RGB يمنحك فكرة أفضل عن لون الفيديو الخاص بك ومستويات التوازن والتعرض في لمحة.

أخيرًا يتوفر تطبيق كاميرا Moment للتحميل بسعر 3.99$ على أندرويد و بسعر 5.99$ على iOS، وبنظرنا يستحق التطبيق الدفع له لما يأتي من أدوات ومميزات قوية في التقاط الصور والفيديو.

التدوينة تطبيق الكاميرا Moment يحصل على المزيد من أدوات التحكم اليدوية ظهرت أولاً على عالم التقنية.