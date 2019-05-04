شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا بصعدة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الجيش اليمنى، بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدما جديدا خلال معاركه المتواصلة مع الميليشيات الحوثية فى مديرية الحشوة بمحافظة صعدة شمالى اليمن.

وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية - وفقا لما بثته قناة (العربية) الإخبارية - إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال (سمر) و(ثيبة) الاستراتيجية بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة، فضلا عن تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش قد حررتها فى وقت سابق.

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وأشار المركز إلى أن قوات الجيش تقدمت أكثر من 5 كيلومترات وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة، مؤكدا أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية.

ويخوض الجيش اليمنى - مدعوما من قوات التحالف - عمليات عسكرية واسعة فى أكثر من 8 محاور قتالية فى معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.