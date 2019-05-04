شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة فلسطينيين وتدمير عمارتين سكنيتين فى القصف الاسرائيلى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطنان فلسطينيان ، مساء اليوم ، جراء تواصل القصف الإسرائيلى على جنوب وشمال قطاع غزة ، كما دمرت طائرات الاحتلال عمارتين سكنيتين فى مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن مواطنا وصل مصابا إلى مستشفى ناصر فى محافظة خان يونس جنوب القطاع عقب استهداف مدفعية جيش الاحتلال بعدة قذائف المناطق الشرقية للمحافظة ، كما أصيب مواطن آخر فى قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمال القطاع ، وتم نقله إلى المستشفى الإندونيسي.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال شنت غارة على عمارة الخزندار فى حى الرمال بمدينة غزة ، بعد استهدافها بطائرات الإستطلاع ما أدى الى تدميرها.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ عمارة اقطيفان المكونة من 6 طوابق قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة ، فى حين لم تورد المصادر الطبية أنباء عن وقوع اصابات حتى اللحظة ، وأكدت مصادر فلسطينية أن عمارة اقطيفان تضم مؤسسات تعمل فى مجال المجتمع المدنى ومكتب إعلام الأسرى فى غزة ومكتبا صحفيا.

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وكان سبعة مواطنين فلسطينيين ، من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها ، قد استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على القطاع منذ مساء أمس ونجم عنه أيضا دمار واسع فى مبانى وأراضى وممتلكات المواطنين.



العدوان على غزة



العدوان على غزة