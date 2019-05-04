- 1/2
- 2/2
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وأضاف البيان إلى أن "الضربات الجوية خلال اليومين قد دمرت عدد 2 دبابة وعدد 12 سيارة مسلحة تحمل رشاشات متوسطة".
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن "القوات الجوية العربية الليبية تحذر العصابات المسلحة التي لا زالت تقف في مواجهة محاور قواتنا بأنها ستكون هدفنا للضربات الجوية المباشرة في حال ما بقيت بأماكنها وقررت المقاومة".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وتتواصل المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن استهداف 14 موقعا خلال ضربات جوية ليلية جنوب طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.