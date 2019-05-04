محمد صلاح يتعرض لإصابة... وغموض حول حالته

واصطدم محمد صلاح في فخذ الحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وسقط بقوة على الأرض، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب.

​وقرر الفريق الطبي خروجه محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ 73 من زمن اللقاء.

​ولم يكشف نادي ليفربول بعد الحالة الصحية للنجم المصري.

​وتعد تلك الإصابة هي الإصابة الثانية القوية والخطيرة التي يتعرض لها صلاح بقميص ليفربول بعد إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

​وكان النجم المصري قد وضع ليفربول في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.