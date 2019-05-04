الوحدات الكردية تستعيد المواقع التي سيطر عليها مسلحو تركيا شمال حلب

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نقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية بريف حلب الشمالي تأكيدها أن مسلحي تنظيم (الجيش الوطني) المدعوم تركيا، حاولوا التقدم باتجاه مواقع مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية بعد تمهيد مدفعي وجوي من قبل القوات التركية وتحديدا على محوري

المالكية ومرعناز شمال مدينة تل رفعت.

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وأضافت المصادر أن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت أمام تقدم مسلحي تنظيم "الجيش الوطني" إلى مواقع دفاعية خلفية، ومع وصول تعزيزات لهم قام مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية بشن هجوم معاكس على المواقع التي تقدم إليها مسلحو التنظيم التركي،

وتمكنوا من استعادة السيطرة على جميع النقاط بعد اشتباكات عنيفة لتعود خارطة السيطرة إلى ما كانت عليه قبل الهجوم.

وأسست تركيا تنظيم (الجيش الوطني) أواخر العام 2017 عبر دمج مجموعة من الميلشيات الموالية لها شمال حلب، كما تكفلت بتأمين التمويلات اللازمة لرواتب مقاتليه.