إسرائيل تعلن رصد إطلاق 200 صاروخ من غزة منذ صباح السبت

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365



أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة، منذ صباح السبت.



وأكد الجيش، في بيان، تمكن منظومة القبة الحديدة من اعتراض عشرات الصواريخ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو أضرار.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أن رشقة جديدة من الصواريخ أطلقت من القطاع مساء السبت.



وأوضحت الهيئة أن صاروخًا أصاب بشكل مباشر منزلًا في مستوطنة "شاعر هنيغف" بمنطقة غلاف غزة، فيما دوّت صافرات الإنذار في منطقة "نير عوز".



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وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.



كما أصيب 13 مستوطنًا إسرائيليا بينهم حالة "خطيرة" والباقين "بالصدمة والهلع"، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشاد رضيعة، وإصابة 5 بينهم طفلان، ما يرفع حصيلة شهداء السبت إلى 2 والجرحى إلى 12.

والجمعة استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".



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