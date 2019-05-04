بفضل الجهود المصرية.. إسرائيل وحماس تفادتا الحرب الشاملة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تفادت إسرائيل وحماس الدخول في حرب شاملة على مدى السنوات الخمس الماضية، رغم تصاعد المواجهات بين الطرفين من حين لآخر.

وينسب الفضل لوسطاء مصريين في وقف إطلاق النار بعدما تصاعدت حدة القتال عقب جول من المواجهات في مارس الماضي، حيث يعمل الوسطاء المصريون للحيلولة دون حدوث تصعيد جديد.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة المصرية:" مصر كثفت جهودها مع حماس والجهاد الإسلامي وإسرائيل لكن دون التوصل لنتيجة بعد".

ويأتي تصاعد العنف، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مع مجلسه الأمني، قبل أيام من بدء شهر رمضان واحتفال الإسرائيليين بذكرى يوم الاستقلال.

وفي شوارع غزة المزدحمة بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان هزت الانفجارات المدينة ودفعت الناس للفرار لتحاشي القصف.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن رضيعة عمرها 14 شهرا قتلت في ضربة جوية إسرائيلية وإن ما لا يقل عن 13 فلسطينيا أصيبوا يوم السبت.

وقالت ابتسام أبو عرار خالة الرضيعة "طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا قرب المنزل ودخلت شظية البيت وأصابت الطفلة المسكينة". ولم يرد تعليق من المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب حماة الأقصى، وهي جماعة مسلحة صغيرة موالية لحماس في غزة، مقتل أحد رجالها في ضربة جوية يوم السبت.

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وعلى الجانب الآخر من الحدود، دوت صفارات الإنذار تحذيرا من هجوم بالصواريخ في إسرائيل فهرع السكان إلى الملاجئ وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصين أصيبا بشظايا.

ومن المقرر أن تستضيف إسرائيل مسابقة يوروفيجن الغنائية لعام 2019 خلال أقل من أسبوعين في تل أبيب حيث أطلقت صوبها صواريخ بعيدة المدى في منتصف مارس.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن وابل الصواريخ كان ردا على أحداث يوم الجمعة، وإسرائيل "تنصلت" من تنفيذ تفاهمات سابقة توسطت فيها القاهرة.

وقالت حماس إن يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات بشان جهود الحفاظ على الهدوء على الحدود وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة التي تضرر اقتصادها بشدة بفعل سنوات الحصار علاوة على تخفيض المساعدات الأجنبية. ويقول البنك الدولي إن نسبة البطالة تبلغ 52 في المئة فيما يزداد الفقر.

وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع وصول الأسلحة لحماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ أن تولت إدارة قطاع غزة في 2007.

وساعدت الوساطة المصرية في إقناع إسرائيل برفع بعض القيود على حركة السلع والأفراد من غزة وإليها وتوسيع نطاق منطقة الصيد على البحر المتوسط للصيادين في القطاع.

لكن إسرائيل قلصت المنطقة مرة أخرى الأسبوع الماضي ردا على إطلاق صاروخ وأغلقت المعابر الحدودية تماما يوم السبت بعد وابل الصواريخ من غزة.