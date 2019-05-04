حوار.. متحدث «الصحفيين السودانيين»: لا تراجع عن إسقاط المجلس العسكري

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي شدّد المعارض السوداني بكري عبد العزيز المتحدث باسم ائتلاف الصحفيين المستقلين على رفض إدارة المجلس العسكري منفردًا للفترة الانتقالية في البلاد، بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وقال عبد العزيز في حوارٍ مع "مصر العربية "، إنّ ما يحدث في السودان هو إعادة إنتاج النظام القديم، مؤكدًا عدم التراجع عن مطالبهم بإسقاط المجلس العسكري بشكل كامل.

وأضاف أنّ الائتلاف يدعم الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش، داعيًّا لمزيدٍ من الحشد وذلك بهدف الحفاظ على فرص نجاح الثورة التي تستهدف تأسيس سودان جديد.

إلى نص الحوار..

كيف تقيّمون المشهد السياسي بعد عزل الرئيس عمر البشير؟

ما يحدث في السودان هو إعادة إنتاج النظام القديم، ونحن لن نتراجع عن مطالبنا بإسقاط المجلس العسكري بشكل كامل.

وما موقفكم من الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش؟

ندعم الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش، وندعو لمزيدٍ من الحشد وذلك بهدف الحفاظ على فرص نجاح ثورتنا، ونحن لن نتراجع عن نقر نظامًا جديدًا يؤسّس لسودان جديد.

لكنّ المجلس العسكري يحظى بدعم بعض الدول الخارجية؟

على الدول الخارجي أن تكف من دعم المجلس العسكري، فالشعب السوادني يعي كافة الأمور والحقائق من حوله، وهو صاحب القرار الحاسم في تحديد ورسم مستقبله.

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ما مطلبكم الرئيسي من المجلس الانتقالي العسكري؟

نطالب بحكومة مدنية خالصة لا وجود للمجلس العسكري بها، ونؤكّد أننا لن نتخلى عن مطلب تسليم السلطة للمدنيين.

الاتحاد الإفريقي منح المجلس مهلة لتسليم السلطة.. كيف رأيتم ذلك؟

مهلة الثلاثة أشهر التي منحها الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري من أجل تسليم السلطة هي فترة طويلة للغاية.. إن كان المجلس العسكري منحازًا للثورة فيجب عليه تسليم السلطة للمدنيين في أقرب فرصة.

كيف تقيمون تحرك الجيش لعزل البشير؟

بيان الجيش مجرد انقلاب لم يلبِ مطالب المتظاهرين الذين شددوا على رحيل نظام البشير بأكمله وليس مجرد إزالته هو شخصيًّا.

وما موقفكم من الحوار لحل الأزمة؟

كل فئات المعارضة منخرطة في في حوار مع الجيش لكن لن نتنازل عن الإدارة المدنية، ونقبل ضم عناصر عسكرية إلى هذا التشكيل الحكومي، لكنّ أن يسود الحكم المدني على إدارة المرحلة الانتقالية.

هل خرجت الثورة للإطاحة بالبشير فقط؟

الثورة السودانية لم تخرج فقط من أجل إسقاط وحسب، لكنها تهدف إلى إسقاط وبناء من خلال شامل يعمل على قطايات الصحة والتعليم والاقتصاد، وهي الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر.