استشهاد فلسطينية حامل في قصف إسرائيلي على غزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استشهدت سيدة فلسطينية حامل، متأثرة بإصابتها جراء غارة إسرائيلية، اليوم السبت، على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع:"إن السيدة فلسطين صالح أحمد أبو عرار (37 عامًا) استشهدت وهي حامل متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في الرأس جراء الاستهداف الإسرائيلي شرق غزة مساء اليوم".

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة عن استشهاد طفلة "فلسطين" الرضيعة جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح السبت، لـ 3 بينهم طفلة وسيدة و12 إصابة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية منذ ظهر السبت، تشن عشرات الغارات على أراض زراعية ومواقع تتبع فصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

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وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 13 مستوطنًا إسرائيليا بينهم حالة "خطيرة" والباقين "بالصدمة والهلع"، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.