يوتيوب يكسر كل الأرقام القياسية بملياري زائر شهريا

كسر موقع "يوتيوب" لتشارك مقاطع الفيديو كل أرقامه القياسية للزيارات، بعد أن تخطى عدد متصفحيه 2 مليار مشاهد شهريا خلال 2019، مقارنة بمتوسط 1.8 مليار مشاهد شهريا في 2018، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وفقا للعين الإخبارية.

وبحسب الصحيفة، كشفت مجموعة ألفابيت (الشركة الأم لجوجل ويوتيوب) عن الأرقام الجديدة خلال مؤتمر ترويجي بنيويورك، مساء الخميس، وأوضحت أن عدد زيارات موقع الفيديوهات الأشهر في العالم يشكل مصدرا رئيسيا لأرباح المجموعة سنويا.

وتأتي هذه النجاحات رغم الانتقادات التي طالت الموقع، حيث تعرض يوتيوب منذ نهاية عام 2018 حتى منتصف 2019 لحملة مقاطعة كبيرة من الشركات المروجة على منصته؛ اعتراضا على فشل الإدارة في السيطرة بنسبة 100% على الفيديوهات التي تدعو للكراهية.