اسماء السيد - دبي: أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإفراج عن 587 محكوماً في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك لمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي في بيان ان الامارة تحرص على منح المشمولين بالعفو "فرصة لمعاودة الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم كأفراد صالحين ملتزمين بالقانون وأحكامه".
وأوضح ان النيابة العامة" باشرت على الفور التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل".
بدوره، أمر الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان بالإفراج عن 120 سجينا من مختلف الجنسيات "ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية".
وكان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر الجمعة بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة لمناسبة قرب حلول شهر رمضان.
وقال بيان رسمي إن الشيخ خليفة "تكفّل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم دبي يفرج عن 587 سجينا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.