حاكم دبي يفرج عن 587 سجينا في رمضان

اسماء السيد - دبي: أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإفراج عن 587 محكوماً في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك لمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي في بيان ان الامارة تحرص على منح المشمولين بالعفو "فرصة لمعاودة الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم كأفراد صالحين ملتزمين بالقانون وأحكامه".

وأوضح ان النيابة العامة" باشرت على الفور التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل".

Advertisements

بدوره، أمر الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان بالإفراج عن 120 سجينا من مختلف الجنسيات "ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية".

وكان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر الجمعة بالإفراج عن 3005 سجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة لمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال بيان رسمي إن الشيخ خليفة "تكفّل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام".