شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش التركى يستعد لشن عملية عسكرية ضد أكراد سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر ميدانى عن استعدادات يجريها الجيش التركى، بالتعاون مع الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، بهدف شن عمليات عسكرية ضد أكراد سوريا خلال الساعات المقبلة فى مدينة تل رفعت بمحافظة حلب.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المصدر قوله إن هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماع طارئ بين عناصر من الجيش التركى وقوات من "الجيش السورى الحر"، مشيرا إلى أن قصف مواقع الأكراد فى "تل رفعت" بدأ بالفعل تمهيدا للعملية العسكرية المرتقبة.

وأوضح أنه تم البدء بإزالة السواتر الترابية التى تفصل قوات الجيش التركى والجيش السورى الحر عن المسلحين الأكراد.

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واحتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية فى مارس 2018 إثر عملية "غصن الزيتون" العسكرية التى استهدفت الأكراد السوريين وأدت إلى مقتل ونزوح عشرات آلاف من الأشخاص.

كما تسيطر تركيا والقوات الموالية لها من تنظيم "الجيش السورى الحر" على مناطق واسعة بمحافظة حلب شمال سوريا، نتيجة عملية "درع الفرات"، التى نفذت فى 24 أغسطس 2016.