شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسئول إمداد الميليشيات الحوثية فى جبهة مريس بالضالع اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مسئول إمداد الميليشيات الحوثية الإنقلابية فى جبهة مريس فى محافظة الضالع اليمنية.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استهداف القيادي الحوثي وأحد مرافقيه.

Advertisements

وتشهد محافظة الضالع عمليات مستمرة للمقاومة والحزام الأمني مدعوما من ألوية (العمالقة).

وقد لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم - أمس - خلال - بعملية نوعية لقوات (العمالقة) في منطقة (آل حميقان) بمديرية (الزاهر) بمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.