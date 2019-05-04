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مقتل مسئول إمداد الميليشيات الحوثية فى جبهة مريس بالضالع اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مسئول إمداد الميليشيات الحوثية الإنقلابية فى جبهة مريس فى محافظة الضالع اليمنية.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، مساء اليوم السبت، أن قوات الجيش اليمني تمكنت من استهداف القيادي الحوثي وأحد مرافقيه.

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وتشهد محافظة الضالع عمليات مستمرة للمقاومة والحزام الأمني مدعوما من ألوية (العمالقة).

وقد لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم - أمس - خلال - بعملية نوعية لقوات (العمالقة) في منطقة (آل حميقان) بمديرية (الزاهر) بمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.

 

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