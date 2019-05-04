الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي... ووفاة سيدة وجنينها

رام الله —سبوتنيك.وأكدت الوزارة أن سيدة قتلت وجنينها بسبب القصف، وارتفاع عدد القتلى ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. وجاء في بيان الوزارة أنه "باستشهاد السيدة فلسطين صالح أحمد أبو عرار ، 37 عاما، واستشهاد جنينها "عبد الله" داخل أحشائها وهي حامل به في الشهر السادس، يرتفع حصيلة التصعيد الإسرائيلي منذ صباح اليوم على قطاع غزة إلى 4 شهداء و 20 إصابة مختلفة حتى اللحظة".

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