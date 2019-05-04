دول إسلامية تعلن أول أيام رمضان... وأخرى تؤجل للغد

© AFP 2019 / Louai Beshara

وتحرت دول السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا والصومال واليمن رؤية هلال رمضان مساء اليوم السبت، في حين تتحرى الهلال مساء غد سلطنة عمان ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

أعلنت المملكة العربية السعودية أنها لم تتمكن من رؤية هلال شهر رمضان اليوم السبت، وعليه يكون غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين هو غرة شهر رمضان.

وصدر عن المحكمة العليا السعودية اليوم تصريحا، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة وستعقد غدا جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.

Advertisements

ونشرت الوكالة السعودية نص التصريح وبه أنه "بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ — حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى — جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".

​وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، "كونا"، اليوم السبت، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة، وأضافت الهيئة، في بيان صحفي، أنه بناء عليه، يكون غدا، الأحد، المتمم لشهر شعبان، والاثنين، أول أيام شهر رمضان لسنة 1440هجرية.

​وكذلك أعلن رئيس لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية تعذر رؤية هلال رمضان اليوم السبت، وأن الاثنين أول أيام شهر رمضان.