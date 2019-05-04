وأضاف جاويش بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الهجمات تعد مثالا جيدا على عدوانية إسرائيل والعنف الذي تمارسه يمثل جريمة ضد الإنسانية". يتبع…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: إسرائيل استهدفت مبنى بغزة يضم مكتب "الأناضول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.