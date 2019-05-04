شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تجتاح «القنفذة» وتُعيق حركة المرور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اجتاحت موجة غبار شديدة محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، مساء اليوم السبت، ما تسبب في انعدام الرؤية الأفقية، مع نشاط في الرياح السطحية.

وأثّرت موجة الغبار، على الحركة المرورية، مما دفع الجهات الأمنية والصحية للاستعداد للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

وحذرت إدارة الدفاع المدني، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من المحافظة.

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