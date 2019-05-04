شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مهمة من «التجارة» بخصوص التسوق قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، عدداً من النصائح للمستهلكين قبل التسوق لشهر رمضان، عبر حسابها الرسمي عبر “تويتر”.

ونصحت “التجارة”، المتسوقين بتحديد الميزانية وكتابة الاحتياجات، وزيارة المواقع الإلكترونية قبل التسوق، وقراءة محتويات المنتجات قبل الشراء، ومقارنة العروض المتاحة في متاجر مختلفة.

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وتضمنت نصائح الوزارة أيضاً الموازنة بين مدة صلاحية المنتجات المخفضة وزمن استهلاكك لها، والتأكد من مدة صلاحية المنتج الذي تشمله العروض الرمضانية أثناء عملية التسوق.

يأتي هذا ضمن مبادرة “اعرف حقك” التي تقودها الوزارة لتوعية المستهلكين خاصةً في المناسبات التي تشهد إقبالاً كبيراً على السلع الغذائية.