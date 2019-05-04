صحف سعودية: واشنطن تعزل إيران وخيبة أمل في الجزائر

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الصحف أشارت إلى كشف مصادر إسرائيلية عن أن روسيا بدأت ممارسة ضغوط على إيران في سوريا، بينها إخراج الحرس الثوري من قواعد عسكرية، وسحب طائرات "درون" متطورة إلى إيران

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران بعد تصفير صادرات النفط الإيراني، كما تناولت الأوضاع في الجزائر، وتنوعت العناوين ما بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "تراجع حاد في صادرات نفط إيران مع سريان إلغاء الإعفاءات"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن صادرات إيران من النفط الخام سجلت تراجعا حادا، مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسي لطهران، بإنهاء الإعفاءات التي منحتها لعدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني.

وأوضح مسؤول إيراني أن الصادرات قد تهبط إلى 700 ألف برميل يوميا، بل ربما إلى 500 ألف برميل يوميا من الشهر الحالي فصاعدًا. وقال مصدر في "أوبك"، إنه من المرجح أن تستمر الصادرات الإيرانية عند نحو 400 إلى 600 ألف برميل يوميا. وتفيد تقديرات "رفينيتيف أيكون وكبلر"، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن عضو "أوبك"

وأوضح مسؤول إيراني أن الصادرات قد تهبط إلى 700 ألف برميل يوميا، بل ربما إلى 500 ألف برميل يوميا من الشهر الحالي فصاعدًا. وقال مصدر في "أوبك"، إنه من المرجح أن تستمر الصادرات الإيرانية عند نحو 400 إلى 600 ألف برميل يوميا. وتفيد تقديرات "رفينيتيف أيكون وكبلر"، وهي شركة ترصد التدفقات النفطية، أن عضو "أوبك" صدر ما بين 1.02 مليون و1.30 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات في أبريل. وتناولت صحيفة "عكاظ" الشأن ذاته تحت عنوان "واشنطن تعزل إيران: حظر البتروكيماويات والدولار"، حيث أوضحت أنه بعد تشديد الخناق على نظام الملالي بالوصول إلى مرحلة "تصفير النفط"، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وأكدت الصحيفة أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، والمعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، تمثل أهدافا جديدة للجولة المقبلة من العقوبات.

ونقلت عن مسؤول حكومي، رفض الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرًا صعبًا جدا. وأكدت أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف حول العقوبات ضد إيران. وتركز الشبكة المالية الأمريكية أيضا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى. وتحت عنوان "جوتيريش يطالب بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته في سوريا"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جدد في تقرير نصف سنوي نُشر أمس الجمعة، مطالبته بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني ووقف عملياته العسكرية في سوريا المجاورة، وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعطي أولوية للوضع الاقتصادي. Advertisements وأكد جوتيريش أن "من المهم أيضا الانصراف الى إعداد إستراتيجيات دفاعية وطنية"، مشددا على "ضرورة أن تحتكر الدولة (اللبنانية) امتلاك واستخدام الأسلحة إضافة إلى استخدام القوة، وهي قضية رئيسية تندرج في صلب سيادة لبنان واستقلاله السياسي". وأوضحت صحيفة "الجزيرة" أن جوتيريش عدّ أن هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان، منوها بأن استمرار حزب الله في امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا. وعن الأوضاع في الجزائر، كشفت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "خيبة في الشارع بعد شهر على رحيل بوتفليقة"، أنه بعد شهر على رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يشعر الشارع الجزائري بخيبة أمل لأنه لم يتحقق شيء كبير بخصوص مطالبه.

وما لفت الانتباه في الشعارات التي رفعها المتظاهرون أمس، في غالبية الساحات العامة بالمدن الكبيرة، أنها حملت سخطا وخيبة أمل في نفس الوقت من عدم تحقيق مطلب التغيير الرئيسي، الذي يقوم على رحيل كل رموز النظام، وهم بالأساس الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) معاذ بوشارب، ويطلق على هؤلاء الباءات الأربعة، ويعدّون من بقايا نظام بوتفليقة. ومن هؤلاء الأربعة سقط "باء" واحد فقط، هو بلعيز. بينما أشارت "الحياة" إلى أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي ساعد في الإطاحة ببوتفليقة بعدما أعلن أنه لم يعد لائقا بالمنصب، أكد أنه سيتم الكشف عن ملفات "ثقيلة" ضمن حملة على الفساد. وخضعت شخصيات من النخبة الحاكمة، بينها وزير المالية ورئيس الوزراء السابق وعدد من رجال الأعمال الأثرياء، للتحقيق في الأسابيع الأخيرة. وتحت عنوان "بعد دعمه الخراب العربي.. أردوغان: لا ربيع تركي لسنا الشرق الأوسط"، ذكرت صحيفة "سبق" أنه بعد أن دعم كل اضطرابات ما يسمى الربيع العربي بالمال والسلاح واحتضن المعارضين والمنشقين والمجموعات الإرهابية العربية، وفتح الباب لكل الحالمين بتدمير المنطقة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الحالمين بحدوث ربيع تركي واهمون، مضيفا بنبرة متعالية: "تركيا ليست الشرق الأوسط وهي أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها". وقال أردوغان، في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، خلال حفل توزيع الجوائز ضمن فعالية "أسبوع الابتكار التركي في إسطنبول": "لا يزال البعض يحنون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحوّل كل مكان جلبوا إليه الربيع إلى شتاء حالك. إنهم واهمون". وعن الأوضاع في سوريا وتحت عنوان "ضغوط روسية على إيران لسحب درون هددت إسرائيل"، أفادت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن روسيا بدأت ممارسة ضغوط على إيران في سوريا، بينها إخراج الحرس الثوري من قواعد عسكرية، وسحب طائرات "درون" متطورة إلى إيران.

وأفاد موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي ظهور "تحولات مفاجئة من جانب روسيا ضد الوجود الإيراني، وبدأ الأمر بعرقلة قرار الرئيس بشار الأسد إدارة مرفأ اللاذقية قرب قاعدة حميميم، ثم انتقل الجانب الروسي في أعقاب ذلك إلى طرد جنود (الحرس الثوري) الإيراني من مختلف القواعد الجوية السورية ذات الأهمية، التي كانت موسكو قد وافقت على مشاركة العمل فيها مع الجانب الإيراني".

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