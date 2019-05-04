الان تتابع صورة.. حسني مبارك يحتفل بعيد ميلاده الـ91 مع عائلته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
احتفلت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، السبت، بعيد ميلاده الـ91 والذي يوافق الرابع من مايو من كل عام.
وظهر الرئيس الأسبق مع زوجته السيدة سوزان مبارك وحفيده عمر علاء مبارك، حيث بدا بصحة جيدة، مع ظهور بعض علامات الشيخوخة عليه.
ونشر كريم حسين أدمن صفحة “أنا آسف يا ريس” التي يتابعها الملايين، صورة مبارك مع زوجته وحفيده، قائلا إنها أحدث صورة للرئيس الأسبق الذي يقيم قي شقته مع عائلته بمنطقة مصر الجديدة والتقطت اليوم.
الرئيس الأسبق ولد في الرابع من مايو من العام 1928، وتنحى عن الحكم في 11 فبراير من العام 2011، وكان آخر ظهور له في 26 ديسمبر الماضي أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان.
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