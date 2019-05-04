11 أسبوعًا على مظاهرات بلا نتائج.. هل ذاق الجزائريون مرارة خيبة الأمل؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي على مدار 11 أسبوعًا متتاليًّا، تظاهر مئات آلاف الجزائريين اعتراضًا على طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، دون أن يتحقّق لهم ما يريدون على الأقل حتى الآن.

ملايين الجزائريين المعارضون للنظام أصبح يعتريهم شعور عام بأنه لم يتحقق الشيء الكثير بخصوص مطالبهم، رغم مرور شهر على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مراقبين قولهم إنّ قائد الجيش الفريق قايد صالح يراهن لا محالة على تلاشي الحراك الشعبي لتنفيذ خطته، المتمثلة في تنظيم رئاسية في الرابع من يوليو المقبل، بالكادر الحكومي الذي خلفه بوتفليقة نفسه.

المتظاهرون في جمعة أمس نزلوا في ساحات المدن الكبيرة، وسط سخط وخيبة أمل في نفس الوقت من عدم تحقيق مطلب التغيير الرئيسي الذي يقوم على رحيل كل رموز النظام، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى) معاذ بوشارب، ويطلق على هؤلاء، الذين يعتبرهم الشعب من بقايا نظام بوتفليقة، "الباءات الأربعة"، وسقط من هؤلاء الأربعة واحد فقط، هو بلعيز.

وتنقل الصحيفة عن عبد الله هبول، وهو محامٍ شارك في كل المظاهرات الأسبوعية قوله: "من الواضح أنَّ هناك مقاومة من بقايا نظام بوتفليقة للتغيير، الذي يطالب به غالبية الجزائريين، وأكثر من يبدي مقاومة هو الجنرال قايد صالح، الذي دعم الولاية الخامسة للرئيس السابق، لكن بعد أن انتفض الشعب ضد بوتفليقة وعائلته، ركب موجة الحراك لينقذ نفسه، ثم انقلب على الحراك، وهاجمه ورفض تحقيق مطالبه".

موقف الجيش وقيادته من قضية رحيل رموز النظام كان على ألسنة عدد كبير من المتظاهرين، الذين جددوا مطالبتهم لقايد صالح بالوفاء بتعهداته، بخصوص تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، اللتان تذكران بأنّ الشعب هو مصدر السلطة، ومصدر السلطة التأسيسية.

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وفي آخر خطاب له، دعا رئيس أركان الجيش إلى الحوار مع بن صالح تحسبًا للانتخابات الرئاسية، وذكر في نفس الوقت أنّه ينخرط بشكل كامل في مطالب الشعب، وهو ما جعًل عددا من المتظاهرين يعتبرون هذا التقلب في الموقف مؤشرًا على مراهنة على ضعف الحراك بمرور الوقت، وبخاصةً مع حلول شهر رمضان الكريم.

ورفع أحد المتظاهرين لافتةً تعبر عن هذا الرأي بوضوح، حيث كتب عليها: "مستعدون أن نصوم ونفطر في الساحات العامة، ومستعدون أن نصلي التراويح فيها، ومستعدون أن نوزع حلويات العيد فيها. لكننا لن نتخلى عن مطالب الحراك".

وحول هذا التعارض بين مطالب المتظاهرين وموقف الجيش، كتب المحلل نجيب بلحيمر: "الجزائر لا تواجه أزمة سياسية عابرة، يمكن تجاوزها بحل فني يركب من مواد دستورية، فنحن أمام فرصة تاريخية لإطلاق عملية بناء الدولة، وهدر هذه الفرصة يعني ترحيل الأزمة إلى مرحلة، يزداد فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعوبة، وهذا يفتح علينا أبواب الجحيم".

وأضاف: "كل حل لا يناسب حجم التطلعات التي رسمتها الثورة السلمية للشعب الجزائري، سيكون هروبًا إلى الأمام، سندفع ثمنه غاليا من وحدة الجزائر، وأمنها وانسجام المجتمع، والانتخابات التي يراد فرضها تحت عنوان الخيار الدستوري، ستكون محاولة يائسة لوقف حركة التاريخ".

وتابع: "الحل الدستوري فشل حتى في توفير واجهة مدنية للحكم، بدليل أن رئيس الأركان يتوجه بصفة مباشرة إلى الشعب، وهذا يسقط الادعاء بأن هدف التشبث بالدستور هو عدم توريط الجيش في السياسة، لأن الجيش صار يحكم علنًا.. الحل السياسي يفرضه الواقع، وهو الطريق الوحيد المؤدي إلى تجسيد الإرادة الشعبية، المعبر عنها بوضوح منذ 22 فبراير".