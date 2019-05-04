تعرف على عدد ساعات صيام رمضان في الدول العربية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في كل عام خلال شهر رمضان المبارك تختلف ساعات الصيام في عدد من الدول العربية وذلك بسبب اختلاف الليل والنهار، وفي هذا الموضوع تستعرض مصر العربية ساعات الصيام في الدول العربية.

وجاءت الجزائر كأطول دولة عربية في عدد ساعات صيام شهر رمضان 2019، بمعدل 16 ساعة بين أوله وآخره، حيث سيبدأ نحو 15 ساعة ونصف الساعة، وسينتهي بـ 16 ساعة ونصف الساعة، مما يجعل المعدل 16 ساعة تقريبًا.

بينما ستكون الصومال أقل الدول العربية في عدد ساعات الصيام بنحو 13 ساعة ونصف الساعة. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "MSN"، وذلك بحسب الموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي.

بينما جاءت مصر (القاهرة) في أقصر عدد ساعات صيام في: أول يوم رمضان 15 ساعة و3 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: في 28 و29 رمضان 15 ساعة و43 دقيقة.

وكذلك أقصر عدد ساعات صيام في السعودية (الرياض): أول يوم 14 ساعة و40 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 15 ساعة و12 دقيقة.

وفي الإمارات أقصر عدد ساعات صيام: أول يوم رمضان 14 ساعة و33 دقيقة، أطول عدد ساعات: آخر يوم 14 ساعة و58 دقيقة.

وفي الكويت أقصر عدد ساعات صيام: أول يوم رمضان 14 ساعة و55 دقيقة، أطول عدد ساعات صيام: آخر يوم 15 ساعة و34 دقيقة.

وفي عُمان أقصر يوم صيام في: أول يوم رمضان 14 ساعة و31 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة ودقيقة.

Advertisements

وفي البحرين أقصر يوم صيام في: أول يوم رمضان 14 ساعة و42 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة و15 دقيقة.

وفي في الأردن أقصر يوم صيام أول يوم رمضان 15 ساعة و12 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم 15 ساعة و54 دقيقة.

وفي فلسطين أقصر عدد ساعات صيام : أول يوم رمضان 15 ساعة و4 دقائق، وأطول عدد ساعات: آخر يوم رمضان 15 ساعة و46 دقيقة.

وفي سوريا أقصر يوم صيام في: أول يوم رمضان 15 ساعة و17 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.

وفي لبنان أقصر عدد ساعات صيام : أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول عدد ساعات: آخر يوم 16 ساعة ودقيقتان.

وفي العراق أقصر يوم صيام في: أول يوم رمضان 15 ساعة و15 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.

وفي المغرب أقصر يوم صيام في: أول يوم رمضان 15 ساعة و16 دقيقة، وأطول يوم صيام: آخر يوم رمضان 16 ساعة ودقيقة.

وفي اليمن أقصر عدد ساعات صيام : أول يوم رمضان 14 ساعة و7 دقائق، وأطول عدد ساعات صيام: آخر يوم رمضان 14 ساعة و27 دقيقة.