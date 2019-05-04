ضبط سفينة تهريب 144 إفريقيًا في سواحل عدن اليمنية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية، سفينة تهريب تقل 144 إفريقيًّا في سواحل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد.

وقالت قوات خفر السواحل اليمنية - قطاع خليج عدن، في بيان لها، إنّ دورية أمنية تابعة للمصلحة ضبطت (زعيمة) يقودها خمسة يمنيين، وعلى متنها 144 إفريقيًّا، على بعد 13 كيلو مترًا من ساحل مديرية البريقة متجهين إلى محافظة أبين.

وأضاف البيان أنَّ الدورية كانت تؤدي مهامها المعتادة في تأمين ومراقبة السواحل قبل أن تلاحظهم وتقوم بإيقافهم وضبطهم، وأشار إلى أنَّ الأمن البحري بالمصلحة قام بحجز الزعيمة وطاقمها للتحقيق معهم، لافتًا إلى أنّه تم تسليم الأفارقة إلى إدارة أمن عدن بمحضر رسمي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ويتدفق اللاجئون الافارقة شبه يوميا إلى السواحل اليمنية.

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والأسبوع الماضي، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى مساندتها في احتواء أزمة تدفق اللاجئين القادمين من القرن الافريقي.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، في وقت سابق، إنَّ الأجهزة الأمنية تتعرض لضغوط شديدة جراء التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين غير الشرعيين أخيرًا.

وتشهد اليمن أوضاعًا إنسانية صعبة، جراء النزاع الدموي القائم منذ العام 2015.