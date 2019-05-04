السعودية تعلن أول أيام رمضان 2019

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تعزر رؤية هلال شهر رمضان ، اليوم السبت، ولم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة، وبناء عليه يكون أول يوم فى رمضان يوم الإثنين المقبل.
وأصدرت المحكمة العليا بالسعودية اليوم بيانا قالت فيه: "فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ ، فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ - حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها ستعقد – إن شاء الله تعالى - جلسة مساء يوم غد الأحد وتصدر قراراً بما يثبت لديها بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".
وفى السياق ذاته أعلنت دار الإفتاء المصرية، تحري رؤية هلال شهر رمضان المعظم غدًا الأحد.
ومن الدول التي تتحرى هلال رمضان يوم الأحد 5 مايو، مصر وإندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وسلطنة عمان والأردن وفلسطين والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا
في حين أن دول أخرى تتحرى الهلال يوم السبت فقط، ومن هذه الدول البحرين وقطر والكويت ولبنان والسعودية.
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