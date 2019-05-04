ليبيا.. حكومة الوفاق تكشف حقيقة تسلمها شحنات أسلحة من تركيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا، اليوم السبت، شائعات حول تسلمها شحنات أسلحة من تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة مهند يونس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس.

وقال يونس إن "حكومة الوفاق تنفي شائعات تتداولها وسائل إعلام داعمة للمجرم حفتر عن تسلمها شحنات أسلحة من تركيا".

وجاء النفي بعدما تداولت وسائل إعلام داعمة لحفتر من بينها قناة الحدث (خاصة) صورا لسيارات مدرعة، قالت إنها شحنة أسلحة تسلمتها حكومة الوفاق من تركيا.



ومنذ 4 نيسان الماضي، أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا مقرا.

وتمكن حفتر من دخول 4 مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة، صرمان غريان وترهونة)، وتوغل في الضواحي الجنوبية للعاصمة، لكنه قواته تعرضت لعدة انتكاسات وتراجعت في أكثر من محور، ولم تتمكن من اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

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وأثار الهجوم رفضا واستنكارا دوليين، على اعتبار أنه وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، منذ شهر، إلى 392 قتيلا.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر.