فيس بوك تحذف حسابات شخصيات أمريكية متطرفة

قالت شركة فيس بوك إنها ستحذف حسابات أليكس جونز وشخصيات سياسية أمريكية أخرى مثيرة للجدل بسبب انتهاك سياسة الشركة الخاصة "بالشخصيات والمنظمات الخطيرة".

ومعظم الأفراد الذين سيحذف موقع التواصل الاجتماعي الشهير حساباتهم شخصيات تحظى بشعبية في تيار اليمين المتطرف ومن بينهم المعلقون ميلو يانوبولوس ولورا لومر وبول جوزيف واطسون.

وذكرت فيس بوك أنها ستحذف حساب بول نيلين وهو متعصب ينادي بسيادة العرق الأبيض خاض انتخابات الكونغرس عام 2018، وكذلك حساب زعيم حركة (أمة الإسلام) لويس فرخان الذي كان يدعو لفصل السود عن البيض ووصف اليهود بأنهم مثل "حشرة الأرضة".

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وستقوم الشركة بإزالة أي حسابات وصفحات ومجموعات وأحداث مرتبطة بالأفراد المحظورين سواء على شبكتها الاجتماعية الأساسية أو على تطبيق إنستجرام لمشاركة الصور. وتقول فيس بوك إنها تحظر أي مستخدم يروج للعنف أو الكراهية.

ومع ذلك لم تصل الشركة إلى حد منع مستخدمين آخرين من الثناء على الأشخاص المحظورين أو تأييدهم على منصاتها كما فعلت في السابق مع جماعات متشددة مثل تنظيمي داعش والقاعدة.

وذكرت قناة (سي.إن.بي.سي) أن الصحفي والمذيع الأمريكي أليكس جونز الذي روج لنظرية المؤامرة في حادث إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك، قام بسرعة بفتح حساب جديد وبث تسجيل مصور على الهواء يتحدث فيه عن الحظر.