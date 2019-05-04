دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة MWC19: مايكروسوفت تكشف النقاب عن نظارة الواقع المختلط HoloLens 2 بسعر 3,500$

أطلقت مايكروسوفت إصدارة المطورين من خوذة الواقع المعزز HoloLens 2 رسمياً اليوم بسعر 3500 دولار.

من الواضح أن مايكروسوفت أدركت أن سعر البيع له دور كبير في انتشار المنتج، حيث أن الإصدار الأول منها تم بيعه بسعر 5000 دولار، لكن الإصدار الثاني بنسخة المطورين جاء بسعر مشابه لحزمة التطوير الخاصة بالجيل الأول أيضاً.

وتتضمن حزمة المطورين من الجيل الثاني إضافة للخوذة رصيد في منصة Azure السحابية و فترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر في Unity Pro و Unity PiXYZ plugin للتصميم بمساعدة الحاسب.

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وبحلول نهاية الشهر الجاري فإن الخوذة ستدعم محرك الألعاب Unreal Engine 4 ما يقدم دفعة أكبر لمطوري الألعاب لتبني النظارة في ألعابهم. كما يسمح هذا الدعم لمطوري التطبيقات التي تعتمد على الصور في إنتاج تطبيقات لمختلف المجالات كالصناعة وتصميم المنتجات والهندسة المعمارية.

مازال من غير المعلوم موعد إطلاق إصدارة المستخدم النهائي من HoloLens 2 لكنه على الأرجح سيكون هذا العام.

التدوينة مايكروسوفت تطلق إصدار المطورين من خوذة HoloLens 2 ظهرت أولاً على عالم التقنية.