دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق يوتيوب على التلفاز يدعم أخيرًا حفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها لاحقًا

يوتيوب أحد التطبيقات الأكثر استخدامًا على مختلف الأجهزة الذكيّة، ومع ذلك هناك ميزتان مفقودتان بشأن التطبيق من على أجهزة تلفاز أندرويد، إحداها الافتقار إلى عناصر التحكم في سرعة التشغيل، والثانية عدم الدعم لإضافة مقاطع الفيديو إلى قائمة التشغيل “المشاهدة لاحقًا” أو أي قوائم أخرى، ولكن مع تحديث جديد للتطبيق أصبحت الوظيفة الأخيرة متاحة.

بالتالي، عند فتح مقطع فيديو على يوتيوب على تلفاز أندرويد “وربما منصّات تلفاز أخرى”، سيُلاحظ المستخدمين الإشعار الجديد “انقر مع الاستمرار للحصول على مزيد من الخيارات”، ليكون هذا الإشعار كإشارة للوصول لهذه الميزة الجديدة.

وعند الضغط على هذا الإشعار، ستظهر قائمة على الجانب الأيسر تتيح حفظ الفيديو في قائمة تشغيل محددة أو إلى قائمة “المشاهدة لاحقًا”، وفي الصفحة الرئيسية، سيكون هناك خيارًا للإشارة إلى أنك غير مهتم بالفيديو الموصى به، كما ويُمكِن الوصول إلى إمكانية حفظ مقاطع الفيديو في قوائمك عند مشاهدتها، فمن ضمن قائمة الفائض في أسفل اليسار، يجب أن يتيح لك رمز الحفظ الجديد إضافة مقاطع فيديو إلى قائمة التشغيل التي تريدها،

أخيرًا، إن كنت تمتلك تلفاز أندرويد ولم تُلاحظ هذه التغيّرات على تطبيق يوتيوب، فلا تقلق حيث كما تعودنا من قوقل تُحب نشر التغييرات كتحديثات من جانب الخادم ، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يحصل عليها الجميع.

التدوينة تطبيق يوتيوب على التلفاز يدعم أخيرًا حفظ مقاطع الفيديو لمشاهدتها لاحقًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.