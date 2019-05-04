شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة إلى 3 شهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، والقصف على غزة اليوم إلى 3 شهداء.

ووفق ما أفاد به مراسل قناة العربية، فإن طيران الاحتلال الإسرائيلى دمر عمارة سكنية بشكل كامل فى غزة.

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