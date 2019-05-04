شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن الأحد المتمم لشهر شعبان.. والأثنين أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرؤية الشرعية الكويتية، اليوم السبت، موعد بدء شهر رمضان المبارك. وبحسب، الرؤية الشرعية الكويتية؛ فإن غدا الأحد المتمم لشهر شعبان، ويكون الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.

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