إسرائيل: القبة الحديدية تصدت لعشرات من قذائف حماس الصاروخية

وقال المذيع والصحفي، الإسرائيلي، شمعون آران، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه منذ ساعات الصباح تم رضد إطلاق نحو 200 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت منظومات القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها".

وجاءت القذائف الإسرائيلية، ردا على استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لأكثر من 30 هدفا لحركة حماس في قلب قطاع غزة، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 200 قذيفة صاروخية، وذلك منذ صباح اليوم، السبت.