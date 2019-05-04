حلب/ الخليج 365 حرر الجيش الوطني السوري (تجمع فصائل الجيش الحر)، قرية المالكية التابعة لمدينة اعزاز شمالي حلب، بعد طرد عناصر منظمة ي "ب ك- بي كا كا" الإرهابية منها. ويأتي تحرير المالكية بعد نحو ساعة من سيطرة الجيش الحر على قرية مرعناز الواقعة شمال شرقي المالكية. Advertisements وقالت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، إن العملية العسكرية ضد نقاط تمركز المنظمة شمالي حلب مستمرة. وكانت "ي ب ك" تستخدم قرية المالكية للتسلل إلى مدينة أعزاز والقرى المحيطة بها لاستهداف المدنيين والنقاط العسكرية فيها. وتقع قرية المالكية شمال مطار منغ أكبر قاعدة للمنظمة الإرهابية شمالي حلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " السوري الحر" يحرر قرية جديدة شمالي سوريا من " ي ب ك" الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.