الإثنين بداية رمضان في تركيا وقطر والكويت والعراق وأستراليا

عواصم / مراسلون / الخليج 365

أعلنت الجهات المعنية في كل من تركيا وقطر والعراق وأستراليا أن الإثنين المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجريا.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن الإثنين هو غرة رمضان في تركيا حسب رئاسة الشؤون الدينية، وكذلك في أستراليا، حسب بيان لمجلس الأئمة الفيدرالي.

وقالت لجنة تحري الهلال في قطر، مساء السبت، إن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال مساء السبت.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن الإثنين غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم.



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وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني أيضا أن الإثنين هو بداية رمضان بعد تعذر رؤية الهلال مساء اليوم.

بينما ذكرت وسائل إعلام سعودية أنه تعذر رؤية هلال رمضان في عدد من مناطق المملكة، مع توقعات بتحري الهلال من جديد مساء الأحد.

وتتحرى عدد من الدول العربية والإسلامية، مساء السبت، هلال شهر رمضان، وهي بالإضافة إلى السعودية كل من الإمارات والبحرين والكويت وليبيا والصومال .



فيما تتحري الهلال مساء الأحد كل من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا حيث يوافق اليوم في تلك الدول الـ28 من شهر شعبان.

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