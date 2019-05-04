استشهاد رضيعة فلسطينية جراء قصف إسرائيلي على غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

استشهدت رضيعة فلسطينية وأصيب 5 آخرين بينهم طفلان، السبت، جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان وصل الخليج 365: "إن الطفلة (رضيعة) صبا محمود أبو عرار تبلغ من العمر سنة وشهرين، استشهدت جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف: "أن 5 فلسطينين بينهم طفلان أصيبوا بقصف إسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة".

وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح السبت، لشهيدين و12 إصابة.

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وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية منذ ظهر السبت، تشن عشرات الغارات على أراض زراعية ومواقع تتبع فصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 13 مستوطنًا إسرائيليا بينهم حالة "خطيرة" والباقين "بالصدمة والهلع"، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".



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