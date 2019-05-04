" السوري الحر" يحرر قرية شمالي سوريا من " ي ب ك" الإرهابي

حلب/ الخليج 365

حرر الجيش الوطني السوري (تجمع فصائل الجيش الحر)، قرية مرعناز شمالي حلب، بعد طرد عناصر منظمة ي "ب ك- بي كا كا" الإرهابية منها.

وقالت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن وحدات الجيش الوطني دخلت القرية بعد معارك مع عناصر المنظمة، الذين فروا من القرية بعد وقت قصير من الاشتباكات.

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وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية ضد عناصر "ي ب ك" مستمرة، وأن وحدات الجيش الوطني اتجهت نحو قرية المالكية المجاورة لتحريرها من قبضة المنظمة الإرهابية.

وتقع قرية مرعناز على الطريق الواصل بين مدينة عفرين شمالي حلب التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر في آذار/ مارس من العام الماضي، ومناطق سيطرة الجيش الحر شمالي وشمالي شرقي حلب.

وتأتي العملية بعد أن كثفت "ي ب ك" خلال الأسابيع الماضية عملياتها انطلاقا من مناطق سيطرتها شمالي حلب ضد المدنيين ومقاتلي الجيش الحر ونقاط الجيش التركي في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.