"الفصائل الفلسطينية": نتابع مدى التزام إسرائيل بوقف العدوان

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، السبت، إنها تتابع مدى التزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان لغرفة العمليات المشتركة (تضم الأجنحة العسكرية للفصائل بغزة) اطلعت عليه "الخليج 365".

وأضافت الغرفة: "إننا في الغرفة المشتركة نتابع عن كثب سلوك العدو الصهيوني (إسرائيل) ومدى التزامه بوقف العدوان على شعبنا، وسنرد على عدوانه وفق ذلك".

وحذرت من أن ردها سيكون "أقسى وأكبر" في حال تمادي إسرائيل في "عدوانها"، مضيفة: "سنبقى الدرع الحامي لأهلنا وشعبنا وأرضنا"

وفي السياق ذاته، أعلنت الغرفة المشتركة، مسؤوليتها عن قصف مواقع إسرائيلية في المستوطنات المتاخمة للقطاع منذ الصباح بعشرات الرشقات الصاروخية.

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وأوضحت أن القصف "رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

كانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت عن دبلوماسي غربي لم تسمه إن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، يعمل على التوصّل إلى تهدئة في قطاع غزّة، عبر مباحثات مصريّة وإسرائيليّة وفلسطينيّة، دون مزيد من التفاصيل.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 13 مستوطنًا إسرائيليا بينهم حالة "خطيرة" والباقين "بالصدمة والهلع"، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

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