فلسطين تطالب بتدخل أممي لوقف "العدوان الإسرائيلي" على غزة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

طالبت الحكومة الفلسطينية، السبت، الأمم المتحدة، بالتدخل لوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأدانت الحكومة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة عنه، "العدوان المستمر" على غزة منذ مساء الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 58 آخرين.

ودعت الحكومة، الأمم المتحدة إلى "تحمّل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقفه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالضفة وغزة والقدس".

Advertisements

وأشارت أن "العدوان يهدف إلى إعاقة جهود إعادة الإعمار، وتعطيل إطلاق المشاريع التنموية في القطاع".

والسبت، استشهد شاب وأصيب 7 آخرون بجراح مختلفة، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية عشرات الصواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وتأتي موجة التصعيد هذه بعد استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين، مساء الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين بفعاليات مسيرة "العودة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.