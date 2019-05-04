الجبهة الشعبية: المقاومة لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء شعبنا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، إن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء شعبنا في غزة".

وأضافت، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "لا خيار أمام شعبنا إلا باستمرار المقاومة، فهي القادرة على ردع الاحتلال".

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واعتبرت مشاركة فصائل المقاومة في الرد على "جرائم الاحتلال" من خلال غرفة العمليات المشتركة، "دليل على أن المقاومة موحدة، وتحظى بحالة إجماع وحاضنة شعبية، وأنها قادرة على إيلام العدو واستنزافه".

وبدأت صباح السبت، موجة تصعيد عسكري بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، إذ قصفت مقاتلات ومدفعية إسرائيلية عدة أهداف في غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش، في بيان له، بأنه رصد 90 عملية إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، وذكر أن "القبة الحديدية" اعترضت عشرات منها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.