مرصد_المجمعة: لم نتمكن من #رؤية_الهلال مساء اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت جامعة المجمعة ‏‫‏بان وحدة الرصد بمرصد ⁧جامعة المجمعة⁩ الفلكي بحوطة سدير لم تتمكن مساء اليوم من رصد هلال شهر ⁧رمضان⁩ المبارك لهذا اليوم السبت.

وقالت: نظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والاحد ، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد .