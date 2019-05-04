مرصد_المجمعة: لم نتمكن من #رؤية_الهلال مساء اليوم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت جامعة المجمعة بان وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير لم تتمكن مساء اليوم من رصد هلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم السبت.
وقالت: نظراً لدعوة المحكمة العليا المتضمنة في تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ليومي السبت والاحد ، فستقوم الجامعة بتحري رؤية الهلال مساء غدٍ الأحد .
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