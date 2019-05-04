اليمن.. #الجيش يكبد #مليشيا_الحوثي قتلى وجرحى في هجوم فاشل بـ #تعز

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صحيفة الخليج الالكترونية
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” أن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش والوطني شمالي مدنية تعز، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، دون أن تحقق أي تقدم يذكر.
وبين أن الجيش الوطني كبد الميليشيا الانقلابية خلال المعارك التي أعقبت هجومها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفها، كما دمر طقمًا قتاليًا تابعًا لها.
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