مكافحة_التطرف تحذر: “بعض” الألعاب الرقمية سلاح بيد أعدائنا لتدمير فلذات أكبادنا

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من “بعض” الألعاب الرقمية، وقالت إنها خطر يهدد أبناءنا وبناتنا، سلاح بيد أعدائنا لتدمير فلذات أكبادنا، وتابعت: “فلنبعد العاطفة ولنتعامل بعقل وحكمة وحزم مع هذه الألعاب، دون تهاون أو تغافل”.

جاء ذلك في تغريدة للإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت فيها: “جميعنا نسعى لتحصين أبنائنا وبناتنا، ووقايتهم من السلوكيات الخطرة والأفكار المنحرفة، وتعزيز القيم لديهم، إلا أن بعض الألعاب الرقمية خطر يهدد كل ذلك، وهو سلاح بيد أعدائنا لتدمير فلذات أكبادنا. فلنبعد العاطفة ولنتعامل بعقل وحكمة وحزم مع هذه الألعاب، دون تهاون أو تغافل، لسلامة من نحب”.