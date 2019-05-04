وضع حجر الأساس لـ #مركز_محمد_العلي_العبداللطيف لـ #غسيل_الكلى في #مستشفى_الزلفي

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صحيفة الخليج الالكترونية
تم وضع حجر الأساس لمركز محمد العلي العبداللطيف لغسل الكلى بمستشفى الزلفي العام بسعة 30 سرير ليخدم مرضى الكلى في محافظة الزلفي والمحافظات القريبة منها، اليوم الخميس، وذلك بحضور ناظر الأوقاف الأستاذ ناصر بن محمد العبداللطيف وأعضاء مجلس النظار ومدير مستشفى الزلفي العام وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في المحافظة، انطلاقا من رؤية أوقاف محمد العلي العبداللطيف رحمه الله في المشاركة المجتمعية والمساهمة الخيرية والتنموية.
وثمن مدير مستشفى الزلفي العام، الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد، الأدوار التي قدمها المتبرع، ووزارة الصحة ممثلة بالمديريةالعامة للشئون الصحية بالرياض، وبالأخص إدارة المشاركة المجتمعية، ومحافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي.
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