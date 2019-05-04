شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من «الأرصاد» بشأن «طقس الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، مصحوب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وقد تؤدي لجريان السيول.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية، بدأت الساعة الـ 6.5 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة 12:30 من فجر اليوم السبت.

وشمل التنبيه مدينة الرياض، ومحافظات الدوادمي وعفيف وساجر والمجمعة وثادق ووادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لها.