شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الحصيني» لـ«طقس رمضان».. هطول أمطار غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن يكون شهر رمضان الكريم هو الأعلى في هطول الأمطار من أي رمضان سابق، مع فرصة لجريان سيول.
وأوضح الحصيني – عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم السبت – أن من المتوقع أن يكون رمضان هذا العام 1440هـ هو الأعلى في الأمطار وحبات البرد، مقارنةً بالشهر نفسه في الأعوام السابقة؛ وذلك على عموم المملكة، مع وجود فرصة للسيول.
ووجه نصيحة إلى الأهالي بضبط «المسايل»؛ وذلك في الرياض والمحافظات الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض، وغربًا حتى الطائف، والباحة وعسير وجازان ونجران.
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