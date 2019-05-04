شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر مقطع طعن مواطن.. شرطة مكة تضبط المتهمين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

نجح أفراد الأمن في مكة في القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو يعتديان بالضرب والطعن على رجل ملقى على الأرض بخط الساحل بمكة.

ووثق سائق مقطع فيديو يُظهر عددا من أفراد الأمن وهم يقومون بتقييد أحد الأشخاص من الخلف تحسبا لاقتياده لقسم الشرطة وبجواره شخص آخر ملقى على الأرض، فيما يشاهد دخول شخص ثالث لسيارة الشرطة.

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وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام شخصين غير معروفين وهما يعتديان بالضرب والطعن على رجل ملقى أرضا، ووجه أحدهما يحمل سلاح رشاش بيد وسكين بيد أخرى عدة طعنات، فيما وجه له الثاني ضربات مبرحة باستخدام عصا، وعقب الاعتداء استقل الثنائي سيارة كانت إلى جوار الحادث، ولاذا بالفرار.