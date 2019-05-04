هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف OnePlus 7 Pro باللون الأزرق والرمادي ظهر على التقنية بلا حدود.
مازالت إصدارات وان بلس القادمة من الهواتف المميزة تجذب الكثير من الأضواء، حيث يظهر هاتف OnePlus 7 Pro في تسريبات جديدة اليوم بألوان الأزرق والرمادي.
أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف OnePlus 7 Pro ينطلق قريباً بثلاثة إختيارات في الألوان، واليوم ظهر الهاتف بالفعل في تسريبات مصورة تكشف عن اثنان من الألوان التي ينطلق بها الهاتف وهما الأزرق والرماي، حيث تغير شركة OnePlus الإختيارات المحدودة في الألوان التي إقتصرت في السابق على اللون الأسود.
كما تغير شركة وان بلس موقع شعار الشركة في الجهة الخلفية للهاتف ليكون أقرب لموقع الكاميرة الخلفية للهاتف، وهو تصميم مستوحى من إصدارات سامسونج.
يذكر أن تصميم الهاتف يأتي بالشكل المنحني في الشاشة الذي تختفي فيه الإطارات، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz للإطارات، ويأتي الهاتف بتصميم مميز بالكاميرة المنبثقة للمرة الأولى في إصدارات وان بلس.
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هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف OnePlus 7 Pro باللون الأزرق والرمادي ظهر على التقنية بلا حدود.
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